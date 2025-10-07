Песков: указ о приватизации госимущества принят на фоне санкций ЕС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ускоренной приватизации госимущества на фоне того враждебного окружения, которое сейчас образовалось вокруг РФ, враждебных действий Евросоюза в сфере экономики, а также санкций со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.