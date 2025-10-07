Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: указ о приватизации госимущества принят на фоне санкций ЕС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ускоренной приватизации госимущества на фоне того враждебного окружения, которое сейчас образовалось вокруг РФ, враждебных действий Евросоюза в сфере экономики, а также санкций со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Российская Федерация – мы об этом неоднократно говорили – будет защищать свои интересы, будет использовать все, весь возможный юридический инструментарий», – добавил он.

30 сентября Путин подписал указ об особом порядке приватизации федерального имущества в случаях, предусмотренных решением главы государства. Документ предусматривает, что в случае необходимости для обеспечения обороноспособности страны продажа федерального имущества, находящегося в собственности государства, может быть осуществлена с определенными особенностями.

В указе говорится, что документ был принят в ответ на действия США и их союзников, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер против граждан РФ.

Читайте также:Путин утвердил ускоренный порядок приватизации госимущества
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте