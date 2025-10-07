Песков: указ о приватизации госимущества принят на фоне санкций ЕС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ускоренной приватизации госимущества на фоне того враждебного окружения, которое сейчас образовалось вокруг РФ, враждебных действий Евросоюза в сфере экономики, а также санкций со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Российская Федерация – мы об этом неоднократно говорили – будет защищать свои интересы, будет использовать все, весь возможный юридический инструментарий», – добавил он.
30 сентября Путин подписал указ об особом порядке приватизации федерального имущества в случаях, предусмотренных решением главы государства. Документ предусматривает, что в случае необходимости для обеспечения обороноспособности страны продажа федерального имущества, находящегося в собственности государства, может быть осуществлена с определенными особенностями.
В указе говорится, что документ был принят в ответ на действия США и их союзников, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер против граждан РФ.