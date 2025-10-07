Газета
Алиев предложил провести в Азербайджане учения тюркских государств

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением организовать совместные военные учения стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в 2026 г. на территории страны. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на саммите Совета глав организации, передает «РИА Новости».

Такое решение Алиев объяснил обширным сотрудничеством стран ОТГ в военной и оборонной сферах, а также в области безопасности.

11-й саммит стран ОТГ стартовал в Киргизии 6 октября. Помимо хозяйки саммита в нем приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также лидеры стран-наблюдателей – Венгрии, Туркмении и признанного лишь Турцией Северного Кипра. По итогам встречи участники планируют подписать ряд многосторонних документов, в том числе итоговую декларацию.

