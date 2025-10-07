Словакия будет поставлять Киеву только гуманитарные грузы
Словакия будет поставлять на Украину только гуманитарные грузы, военных поставок не будет, заявил министр обороны республики Роберт Калиняк. Его слова цитирует агентство TASR.
«Мы четко дали понять, что больше не будем передавать Украине оружие или аналогичные предметы, а будем предоставлять только гуманитарную помощь», – сказал Калиняк.
Он подчеркнул, что 14-й пакет помощи от Словакии предназначен для мирных жителей. Кроме того, в него входят системы разминирования Bozena с дистанционным управлением.
7 октября министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Украина может ждать от Словакии поставок техники для разминирования, однако позиция государства не изменилась относительно вооружений.
В ноябре 2023 г. министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар рассказывал, что Словакия не хочет поставлять оружие Киеву в будущем, потому что выступает за мирное урегулирование конфликта и не видит смысла в затягивании противостояния.