В МВД Словакии пообещали Украине технику для разминирования, но не оружие
Украина может ждать от Словакии поставок техники для разминирования, однако позиция государства не изменилась относительно вооружений, заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. Трансляция пресс-конференции его партии «Голос – социальная демократия» велась на YouTube-канале.
«Позиция Словакии не меняется, никакого оружия мы посылать на Украину не будем, туда отправлена техника для разминирования», – сказал глава МВД. Речь идет о первом с конца 2023 г. пакете гуманитарной помощи, который одобрило правительство словацкого премьера Роберта Фицо.
7 октября Фицо призвал Еврокомиссию (ЕК) сбросить «антироссийские очки» в отношении поставок нефти и газа. По его словам, отказ от энергоресурсов из РФ можно назвать выстрелом «себе в колено». Премьер-министр подчеркнул, что такой шаг нанесет ущерб энергетической безопасности Словакии.
В начале сентября председатель словацкого правительства прокомментировал инцидент, связанный с неопознанными дронами в воздушном пространстве Польши. Политик связал его с вопросом военной поддержки Киева. По его словам, нарушение границы и реакция польских вооруженных сил на произошедшее стали «жестким зеркалом» для оппозиционных партий в Словакии, которые ранее передали Украине системы противовоздушной обороны без адекватной замены.