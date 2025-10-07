В МВД Словакии пообещали Украине технику для разминирования, но не оружие

В начале сентября председатель словацкого правительства прокомментировал инцидент, связанный с неопознанными дронами в воздушном пространстве Польши. Политик связал его с вопросом военной поддержки Киева. По его словам, нарушение границы и реакция польских вооруженных сил на произошедшее стали «жестким зеркалом» для оппозиционных партий в Словакии, которые ранее передали Украине системы противовоздушной обороны без адекватной замены.