Фицо связал инцидент с дронами в Польше с поставками вооружений Украине

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что необходимо объективно установить обстоятельства нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками – было ли это преднамеренно или случайно, а также под чьим контролем они находились. Такое сообщение он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Политик связал этот инцидент с вопросом военной поддержки Киева. По его словам, нарушение границы и реакция польских вооруженных сил на произошедшее стали «жестоким зеркалом» для оппозиционных партий в Словакии, которые ранее передали Украине системы противовоздушной обороны без адекватной замены.

«Вместо того чтобы признать вину за этот военный саботаж против Словакии, они орут в СМИ как безумные и доказывают, что способны лишь ввергнуть Словакию в беду», – написал Фицо.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».

После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.

В ночь на 10 сентября силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Наносить удары по объектам на территории Польши не планировались, подчеркнули в Минобороны РФ.

