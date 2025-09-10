Фицо связал инцидент с дронами в Польше с поставками вооружений Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что необходимо объективно установить обстоятельства нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками – было ли это преднамеренно или случайно, а также под чьим контролем они находились. Такое сообщение он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .