Путин в день рождения провел совещание с командующими группировками войск
Президент РФ Владимир Путин в день рождения принял доклады от командующих группировками войск на совещании в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», – отметил представитель Кремля.
7 октября Путину исполнилось 73 года. В должности президента РФ он празднует уже 21-й день рождения. Помимо совещания с командованием российский лидер провел встречу с членами Совета безопасности России и серию международных телефонных звонков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что по состоянию на 17:00 мск Путин получил около 40 поздравлений. В частности, с ним в день рождения связались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.