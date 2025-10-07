Путин в день рождения провел совещание с командующими группировками войск

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что по состоянию на 17:00 мск Путин получил около 40 поздравлений. В частности, с ним в день рождения связались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.