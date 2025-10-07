Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин в день рождения провел совещание с командующими группировками войск

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в день рождения принял доклады от командующих группировками войск на совещании в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», – отметил представитель Кремля.

7 октября Путину исполнилось 73 года. В должности президента РФ он празднует уже 21-й день рождения. Помимо совещания с командованием российский лидер провел встречу с членами Совета безопасности России и серию международных телефонных звонков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что по состоянию на 17:00 мск Путин получил около 40 поздравлений. В частности, с ним в день рождения связались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.

Читайте также:Кто из мировых лидеров поздравил Путина
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте