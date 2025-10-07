Путин: украинские войска отступают по всей линии соприкосновения
Вооруженные силы Украины отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с командующими группировками войск.
«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», – сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что Киев, в свою очередь, атакует мирные российские объекты в попытках продемонстрировать какие-либо успехи западным странам. При этом на фронте Россия сейчас обладает стратегической инициативой, по словам Путина.
Президент РФ провел совещание в свой 73-й день рождения. Кроме того, состоялись его совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и серия международных телефонных звонков, в ходе которых мировые лидеры поздравили его с праздником.