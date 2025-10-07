Президент ЦАР вручил госнаграды российским инструкторам
Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера наградил 18 российских инструкторов, поблагодарив их за мужество и профессионализм, передает «РИА Новости».
«Наши дети могут ходить в школу, наши фермеры – обрабатывать поля, а наши граждане – строить свое будущее без страха. Вы помогли нам вернуть нашу страну», – сказал глава государства на церемонии.
Туадера отметил, что ЦАР ценит стратегическое партнерство с Россией. По его словам, оно основано на уважении друг к другу и общих интересах. Президент подчеркнул, что благодаря инструкторам из РФ в стране «вновь воцарился мир».
16 января состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Туадерой в Москве, когда иностранный лидер прилетал с официальным визитом. Страны в 2025 г. отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. Тогда Туадера также подчеркнул, что армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем, кто посягает на территорию ЦАР.