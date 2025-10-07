Президент ЦАР вручил госнаграды российским инструкторам

16 января состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Туадерой в Москве, когда иностранный лидер прилетал с официальным визитом. Страны в 2025 г. отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. Тогда Туадера также подчеркнул, что армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем, кто посягает на территорию ЦАР.