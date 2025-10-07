Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент ЦАР вручил госнаграды российским инструкторам

Ведомости

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера наградил 18 российских инструкторов, поблагодарив их за мужество и профессионализм, передает «РИА Новости».

«Наши дети могут ходить в школу, наши фермеры – обрабатывать поля, а наши граждане – строить свое будущее без страха. Вы помогли нам вернуть нашу страну», – сказал глава государства на церемонии.

Туадера отметил, что ЦАР ценит стратегическое партнерство с Россией. По его словам, оно основано на уважении друг к другу и общих интересах. Президент подчеркнул, что благодаря инструкторам из РФ в стране «вновь воцарился мир».

16 января состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Туадерой в Москве, когда иностранный лидер прилетал с официальным визитом. Страны в 2025 г. отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. Тогда Туадера также подчеркнул, что армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем, кто посягает на территорию ЦАР.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её