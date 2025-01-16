Что обсуждали Путин и президент ЦАР на переговорах в Кремле: главное

«Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал Путин.