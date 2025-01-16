Что обсуждали Путин и президент ЦАР на переговорах в Кремле: главное

Что обсуждали Путин и президент ЦАР на переговорах в Кремле: главноеТуадера поблагодарил Россию за помощь в подготовке армии и попросил помочь с сельским хозяйством
В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в Москве с официальным визитом. Страны в этом году отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. «Ведомости» собрали главные заявления президентов.
В начале Путин поблагодарил коллегу за внимание, которое он уделяет развитию межгосударственных связей, и за участие в первом форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Президент РФ выразил готовность к продолжению конструктивного взаимодействия России с Африканским континентом в целом.
Путин признал, что пока абсолютные величины в торгово-экономической сфере между РФ и ЦАР невелики, но уже наметилась положительная тенденция: за последний год почти в восемь раз вырос товарооборот. По мнению президента РФ, это «неплохой показатель». Укрепляется также нормативно-правовая база взаимодействия двух стран: подписано несколько документов между министерствами и ведомствами, а в ходе визита Туадеры запланировано оформление новых договоренностей.
Россия при необходимости готова продолжить оказание гуманитарной помощи ЦАР, заверил Путин. Сейчас в основном она заключается в поставках продовольствия, прежде всего пшеницы.
Отдельно президент РФ затронул тему безопасности, но детали в опубликованной на сайте Кремля части переговоров не приводятся.
«Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал Путин.
Он также предложил обсудить сотрудничество на международной арене, в том числе в ООН.
Туадера, в свою очередь, поблагодарил российские власти, народ РФ и лично Путина за теплый прием делегации. По его словам, этот официальный визит – «новое доказательство искреннего сотрудничества», которое стало примером и источником вдохновения для многих африканских стран по всему миру. Отдельно президент выразил России благодарность за помощь, «которая позволила избежать новой гражданской войны» в ЦАР в 2020–2021 гг., а также за поставки зерна и топлива.
Далее Туадера затронул тему безопасности. По его словам, на сегодня армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем, кто посягает на территорию ЦАР. В республике удалось «восстановить мир и стабильность», отметил он.
«Мы продолжим работать вместе, чтобы укреплять безопасность во всей стране, на границах, откуда бы ни шла угроза. Российские инструкторы – это действительно профессионалы», – сказал Туадера.
Он добавил, что уже интенсифицировано обучение военных ЦАР, также осуществлены поставки военной техники.
Что касается сельского хозяйства, то ЦАР имеет более 15 млн га территории и готова развиваться в этом направлении, но стране не хватает техники, оборудования и специалистов. В связи с этим Туадера обратился к Путину с соответствующей просьбой.
«Мы хотели бы, чтобы инвесторы из РФ больше вкладывали в проекты, связанные с сельским хозяйством, животноводством, что будет способствовать диверсификации импорта [в Россию] хлопка и арахиса. Мы считаем, что РФ может поставлять нам технику и оборудование, а также технологии», – заявил Туадера.
Лидер ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом 15 января, он пробудет в стране до 17 января. Накануне между странами был утвержден меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства. Подписание документа прошло по итогам встречи главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут с ее коллегой из африканского государства Гисмалой Хамзой. В ходе встречи Лут сообщила, что Россия видит большой потенциал для сотрудничества в области селекции и семеноводства, в том числе возможно открытие в ЦАР площадок для совместных испытаний сортов и гибридов, востребованных в республике, – кукурузы, сорго, картофеля. Еще одним направлением сотрудничества является подготовка студентов из ЦАР в российских аграрных университетах. В случае необходимости РФ готова увеличить квоты на обучение.