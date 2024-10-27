«Россия – Африка». Пять лет вместе в новом формате

Африка играет все более заметную роль и в мировой политике. В 2023 г. 19 глав африканских государств посетили саммит БРИКС в ЮАР, а с 2024 г. Эфиопия и Египет присоединились к объединению. Первый саммит в расширенном составе завершился на днях в Казани. Алжир может стать акционером Нового банка развития БРИКС, еще ряд стран получат приглашения к участию в форматах БРИКС+. Африка играет растущую роль и в других международных объединениях, таких как ООН, ОПЕК и ФСЭГ. В то время как Европе все сложнее договариваться, а Азия никогда и не была единой, Африка вырабатывает новую модель интеграции, которая не отнимает суверенитет у стран-участниц, а, напротив, укрепляет позиции каждой из них на международной арене.