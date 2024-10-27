«Россия – Африка». Пять лет вместе в новом формате

«Россия – Африка». Пять лет вместе в новом форматеКак развивается сотрудничество со странами континента
23–24 октября 2019 г. в Сочи прошел первый в истории саммит и первый же экономический форум в формате «Россия – Африка», в котором участвовали представители всех 54 стран африканского континента, из них 43 – на уровне глав государств и правительств. По итогам форума была подписана декларация, зафиксировавшая общее понимание лидерами России и Африки многих ключевых международных проблем, а также путей их решения.
Тогда же в Сочи были учреждены формат диалога «Россия – Африка» и секретариат форума партнерства. Через пять лет уже можно говорить, что формат продемонстрировал жизнеспособность, и с оптимизмом смотреть на его развитие. Первое испытание диалог России и Африки прошел почти сразу после учреждения: в 2020 г. пандемия свела практически к нулю возможности для личных контактов участников первого мероприятия, и полученный тогда импульс мог быть утрачен. Но и в России, и в Африке нашлось достаточно заинтересованных сторон, чтобы диалог продолжался.
Второй саммит прошел в Санкт-Петербурге меньше чем через четыре года – летом 2023 г., а следующий намечен на 2026 г. На втором саммите был принят план действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 гг. из 181 пункта, предполагающий примерно столько же направлений работы.
Направления обозначены вполне конкретно и сгруппированы по отраслевому принципу: политика и безопасность, многосторонние организации, торговля и инвестиции, сельское и лесное хозяйство, аквакультура, энергетика, промышленность, добыча и обогащение полезных ископаемых, транспорт, информационные и коммуникационные технологии, наука и инновации, туризм, социально-культурная сфера, окружающая среда, образование, молодежные контакты и спорт, культура, СМИ. По каждому направлению государством финансируются и организуются мероприятия, обеспечивающие прямую коммуникацию ведущих, ответственных за направление организаций в России и странах Африки.
В ноябре в Сочи на федеральной территории «Сириус» откроется первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка (СМИД Россия – Африка). Подобные конференции планируется проводить каждый год между саммитами. Таким образом, будет задан понятный ритм взаимодействия: две конференции, после них (раз в три года) – саммит, затем снова две конференции и т. д.
Конференции позволят сверять часы и проверять выполнение планов действий, а на саммитах лидеры государств будут подводить их итоги и принимать новые планы. В свою очередь для деловых кругов привычными становятся мероприятия в формате «Россия – Африка» в контуре ПМЭФа, РЭН, форума «Сделано в России» и других. Таким образом, обеспечена непрерывность очных контактов – важное условие для развития сотрудничества без посредников или с правильными посредниками, то есть такими, которые организуют сделки и обеспечивают их проведение, а не просто ищут возможности «постоять рядом».
В поиске форматов взаимодействия
На африканском направлении вырабатываются новые форматы взаимодействия государства и бизнеса. Государство выстраивает коммуникацию по отраслевым линиям, инвестирует в информацию и коммуникационные площадки, в той или иной форме валидирует контрагентов. Обсуждаются и более затратные, но и более ощутимые для бизнеса меры поддержки, такие как субсидии по процентным ставкам (для инвесторов) и по перевозкам (для экспортеров). Новые шаги потребуют от государства не только затрат – инвестиций в расширение торговли с Африкой, но и выстраивания государственной системы оценки рисков, настройки фильтров для проектов, которые претендуют на государственную поддержку. Это работа на следующую пятилетку.
Пока, по данным ФТС, в 2023 г. российский экспорт в Африку в стоимостном выражении вырос на 43% и достиг рекордного показателя $21 млрд. По итогам 2024 г., скорее всего, экспорт также вырастет. В связи с санкциями и ограничениями говорить более детально о статистике российского экспорта не принято, хотя зеркальная статистика – данные импортеров – позволяет убедиться, что расширяется как номенклатура, так и география поставок в Африку. За 5 лет вес континента во внешней торговле России вырос примерно в 3 раза – до 5%, и потенциал этого роста далеко не исчерпан.
Примечательно, что России удается расширять позиции на рынках Африки пока без существенных затрат. В то время как США, Китай, ЕС соревнуются в предоставлении Африке льготного финансирования, стремясь привязать страны к своим рынкам и моделям потребления, сохранить политическое влияние на континенте, Россия гораздо больше зарабатывает, чем тратит, и уходит от участия в «гонке кредитования». Поступательно растут закупки кофе, какао-бобов и тропических фруктов, возобновляется вылов рыбы. Однако объем встречных закупок существенно уступает экспорту, ведущие позиции в котором занимают стратегически значимые позиции – зерно, продовольствие, удобрения.
Экспорт суверенитета
Вложения в подготовку африканских кадров и информацию и дальше будут давать наибольшую отдачу для государства. «Трансфер компетенций» в сфере государственного управления стал одним ключевых инструментов, на которые Россия делает ставку в Африке. Подготовка кадров уже не ограничивается обучением студентов – все большую роль играют программы повышения квалификации действующих госслужащих высшего и среднего звена в ключевых для развития сотрудничества сферах, таких как финансовое и налоговое администрирование, информационно-компьютерные технологии, продовольственный суверенитет, безопасность.
Африканские чиновники учатся в России самостоятельно управлять своими государствами. Например, на протяжении десятилетий самостоятельного развития для многих государств основными статьями доходов бюджета остаются налоги с экспорта и импорта, а также заимствования и международная помощь. Зависимость бюджетных систем от внешних источников финансирования сдерживает развитие. Российский опыт налогового администрирования, подкрепленный соответствующими технологиями, может вывести бюджетное планирование и администрирование на новый уровень, который обеспечит устойчивость и самостоятельность, финансовый суверенитет африканских государств.
«Экспорт суверенитета» неформально стал важнейшей темой обсуждения на первом саммите и за последние пять лет закрепился в роли сквозного смыслового элемента при обсуждении основных направлений сотрудничества России и Африки, будь то кибербезопасность или экспорт удобрений.
В сфере финансов суверенитет – это опора бюджета на внутренние налоги, собственная монетарная политика и уход от привязки курсов к евро; в энергетике – ставка на рост внутреннего и регионально потребления энергоресурсов, формирование соответствующей инфраструктуры внутренних рынков; в сфере продовольственной безопасности – развитие собственного производства, для чего нужны инвестиции в технологии, ирригацию и внесение удобрений, а также формирование стратегических резервов; в здравоохранении – собственные системы сертификации лекарственных препаратов, контроля за их оборотом, развитие исследований в области медицины и мониторинга очагов опасных заболеваний; в сфере ИКТ – самостоятельный контроль трафика и обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры. Все эти направления и становятся осевыми для сотрудничества в формате «Россия – Африка»: чем больше на континенте суверенитета, тем лучше для нас.
Тем не менее для самих развивающихся государств суверенитет – это направление инвестиций, затратный проект, точнее, система проектов. Для того чтобы принять решение о таких инвестициях, их ценность необходимо понять, обосновать и это обоснование принять. В том числе для этого и нужны форумы, конференции, общие площадки для обмена знаниями. А также подготовка управленческих кадров – таких, которые готовы развивать суверенитет собственных стран с опорой в том числе и на российские подходы, технологии, управленческие решения. В этом отношении у России есть в Африке преимущество перед остальными внешними партнерами, так как на институциональный контроль над механизмами принятия решений Россия не претендует.
Тем временем Африка
Африка играет все более заметную роль и в мировой политике. В 2023 г. 19 глав африканских государств посетили саммит БРИКС в ЮАР, а с 2024 г. Эфиопия и Египет присоединились к объединению. Первый саммит в расширенном составе завершился на днях в Казани. Алжир может стать акционером Нового банка развития БРИКС, еще ряд стран получат приглашения к участию в форматах БРИКС+. Африка играет растущую роль и в других международных объединениях, таких как ООН, ОПЕК и ФСЭГ. В то время как Европе все сложнее договариваться, а Азия никогда и не была единой, Африка вырабатывает новую модель интеграции, которая не отнимает суверенитет у стран-участниц, а, напротив, укрепляет позиции каждой из них на международной арене.
Основное преимущество Африки – растущее население и неосвоенные еще природные ресурсы. Население континента приближается к 1,5 млрд человек, но это только начало. Внутренние районы, вполне пригодные для проживания и ведения сельского хозяйства, все еще остаются малонаселенными. На 5–7% в год растет население и многих прибрежных городов. Такие проблемы, как голод, обеспечение питьевой водой или лекарствами, решаются с развитием городов и инфраструктуры, таким образом именно рост населения может обеспечить Африке плотность населения и инфраструктуры, достаточную для устойчивого развития. И Россия, в отличие от бывших метрополий и Запада в целом, не скрывает своей естественной заинтересованность в том, чтобы население Африки росло и процветало: чем их больше, тем нам лучше.
По итогам больших событий, таких как форум в Сочи, принято сообщать о суммарной стоимости заключенных сделок и контрактов (в Сочи это был почти 1 трлн руб.). Но кто уже вспомнит те «сделки», из которых тот триллион состоял. История ушла вперед, и наше сотрудничество с Африкой выходит на новый уровень уже за счет совсем других проектов. Деньги любят тишину, основное взаимодействие России с Африкой идет вне публичного трека. И это нормально, ожидаемо и приемлемо в том числе и для партнеров.
В то же время форумы нужны для того, чтобы формировать коммуникационное пространство доверия и внутри него – устойчивые связи. Затем уже через них происходит перекрестная верификация и валидация контрагентов, выстраивается деловое взаимодействие, которое затем приводит к сделкам, совсем не обязательно в дни и в стенах форумов. Особенно это верно для Африки, потому что большинство африканцев признают только личное общение как инструмент формирования доверительных отношений.
Основной отличительной особенностью Африки остается окутывающий ее туман неизвестности. Неизвестность обуславливает переоценку рисков, переоценка рисков ведет к завышенной стоимости капитала. В результате ставка финансирования для бизнеса в Африке может быть в несколько раз выше, чем в развивающейся стране за пределами континента, не говоря уже о ставках в США или Европе. Инвестиции в коммуникацию и информацию расширяют область известного – ту, в которой бизнес может чувствовать себя комфортно.
За пять лет существенно вырос уровень российской экспертизы и в целом осведомленности о том, что происходит на континенте. До такой степени, что российское осмысление процессов внутри Африки становится вполне конкурентоспособным на глобальном уровне. На министерской конференции «Россия – Африка» в Сочи 9 ноября будет представлен экспертно-аналитический справочник Africa 2025: Prospects and Challenges, в котором суммируются взгляды российских экспертов на актуальные проблемы развития Африки, от изменений климата и роста населения до развития финансово-промышленных групп, цифровизации и суверенитета.
В изучении современной Африки долгое время монопольное положение сохранял европейский и американский заказ. В соответствии с заказом формировался и нарратив: контроль рождаемости, права меньшинств, «меньше государства» и т. п. Российский справочник, подготовленный Центром изучения Африки ВШЭ, рассчитан, прежде всего, на африканскую и глобальную аудиторию, позволяет критически переосмыслить сложившиеся стереотипы, вводит в научный оборот новые данные и дает им независимую от стереотипов интерпретацию. В частности, демографический рост едва ли не впервые детально рассматривается как основное преимущество и ресурс для развития все еще малонаселенной Африки, а цифровизация – как наиболее естественный и эффективный путь укрепления государственных институтов.
Важное значение приобретает и взаимодействие в сфере культуры и креативных индустрий, которое теперь не просто дополнение к основной повестке, но и важное условие роста взаимного интереса, взаимного понимания и уважения сторон, умения считывать культурные коды друг друга без того, чтобы переходить на какой-то унифицированный, внешний по отношению и к России, и к Африке стандарт.
За пять лет кратно возросло присутствие Африки в российском информационном поле: Telegram-каналы, конференции, книги. Переводятся на русский язык книги африканских писателей, в Россию везут африканские картины, в Африке выставляются ведущие российские художники.
Важнее культурного обмена может быть только укрепление общечеловеческих контактов, в том числе через развитие прямых авиационных перевозок и дальнейшую либерализацию визовых режимов. Для дальнейшего развития сотрудничества важна интенсивность взаимодействия и за рамками форумов: в следующие пять лет мы ждем кратного увеличения не только торговли с Африкой, но и числа частных и деловых поездок – как россиян в Африку, так и африканцев к нам.