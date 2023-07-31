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Саммит «Россия – Африка» подсветил уровень влияния России во всем мире

А мирный план африканцев по Украине еще может пригодиться, считают эксперты
Владимир Кулагин
Лидеры государств на форуме «Россия – Африка» сплотились, чтобы обсудить перспективы мира и свою роль в его достижении / Андрей Гордеев / Ведомости

Эхо второго саммита «Россия – Африка», который прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге с участием 16 глав государств Черного континента, было слышно и в минувшие выходные. В субботу, 29 июля, президент России Владимир Путин проводил отдельные двусторонние встречи: с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Последние трое, а также президент Эритреи Исайяс Афеворки присутствовали 30 июля и на параде по случаю Дня военно-морского флота.

Согласно данным из открытых источников, в саммите принимали участие официальные представители как минимум 45 из 54 стран Африки (помощник президента России Юрий Ушаков говорил накануне мероприятия о делегациях из 49 африканских стран, в том числе о 17 на уровне глав государств, не называя их). На президентском уровне были представлены Египет, Сенегал, ЮАР, Эритрея, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, ЦАР, Уганда, Бурунди, Конго, Мозамбик, Камерун, Гвинея-Биссау, Коморские острова (председательствуют в Афросоюзе) и Ливия (глава президентского совета).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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