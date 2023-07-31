Саммит «Россия – Африка» подсветил уровень влияния России во всем мире

Согласно данным из открытых источников, в саммите принимали участие официальные представители как минимум 45 из 54 стран Африки (помощник президента России Юрий Ушаков говорил накануне мероприятия о делегациях из 49 африканских стран, в том числе о 17 на уровне глав государств, не называя их). На президентском уровне были представлены Египет, Сенегал, ЮАР, Эритрея, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, ЦАР, Уганда, Бурунди, Конго, Мозамбик, Камерун, Гвинея-Биссау, Коморские острова (председательствуют в Афросоюзе) и Ливия (глава президентского совета).