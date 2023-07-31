Саммит «Россия – Африка» подсветил уровень влияния России во всем мире

Саммит «Россия – Африка» подсветил уровень влияния России во всем миреА мирный план африканцев по Украине еще может пригодиться, считают эксперты
Эхо второго саммита «Россия – Африка», который прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге с участием 16 глав государств Черного континента, было слышно и в минувшие выходные. В субботу, 29 июля, президент России Владимир Путин проводил отдельные двусторонние встречи: с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Последние трое, а также президент Эритреи Исайяс Афеворки присутствовали 30 июля и на параде по случаю Дня военно-морского флота.
Согласно данным из открытых источников, в саммите принимали участие официальные представители как минимум 45 из 54 стран Африки (помощник президента России Юрий Ушаков говорил накануне мероприятия о делегациях из 49 африканских стран, в том числе о 17 на уровне глав государств, не называя их). На президентском уровне были представлены Египет, Сенегал, ЮАР, Эритрея, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, ЦАР, Уганда, Бурунди, Конго, Мозамбик, Камерун, Гвинея-Биссау, Коморские острова (председательствуют в Афросоюзе) и Ливия (глава президентского совета).