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Россия и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства

Ведомости

Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) подписали меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства, сообщили в правительстве России.

Подписание документа прошло по итогам встречи главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий африканского государства Гисмалой Хамзой.

В ходе встречи Лут отметила, что Москва рассматривает ЦАР как важного партнера в регионе. Министр сообщила, что наблюдаются перспективы наращивания товарооборота продукцией АПК между странами. Россия также видит большой потенциал для сотрудничества в области селекции и семеноводства, в том числе возможно открытие в ЦАР площадок для совместных испытаний сортов и гибридов, востребованных в республике, – кукурузы, сорго, картофеля.

«Еще одним направлением сотрудничества является подготовка студентов из ЦАР в российских аграрных университетах. В случае необходимости наша страна готова увеличить квоты на обучение», – говорится в сообщении.

Документ о взаимопонимании направлен на укрепление торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, пояснили в кабмине.

16 января в Москве запланированы переговоры лидера РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, который прибыл в Россию с официальным визитом. Глава ЦАР пробудет в России с 15 по 17 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 15 января, что встреча Путина с лидером ЦАР будет посвящена обеспечению безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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