Россия и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства

В ходе встречи Лут отметила, что Москва рассматривает ЦАР как важного партнера в регионе. Министр сообщила, что наблюдаются перспективы наращивания товарооборота продукцией АПК между странами. Россия также видит большой потенциал для сотрудничества в области селекции и семеноводства, в том числе возможно открытие в ЦАР площадок для совместных испытаний сортов и гибридов, востребованных в республике, – кукурузы, сорго, картофеля.