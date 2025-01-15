Россия и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства
Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) подписали меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства, сообщили в правительстве России.
Подписание документа прошло по итогам встречи главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий африканского государства Гисмалой Хамзой.
В ходе встречи Лут отметила, что Москва рассматривает ЦАР как важного партнера в регионе. Министр сообщила, что наблюдаются перспективы наращивания товарооборота продукцией АПК между странами. Россия также видит большой потенциал для сотрудничества в области селекции и семеноводства, в том числе возможно открытие в ЦАР площадок для совместных испытаний сортов и гибридов, востребованных в республике, – кукурузы, сорго, картофеля.
«Еще одним направлением сотрудничества является подготовка студентов из ЦАР в российских аграрных университетах. В случае необходимости наша страна готова увеличить квоты на обучение», – говорится в сообщении.
Документ о взаимопонимании направлен на укрепление торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, пояснили в кабмине.
16 января в Москве запланированы переговоры лидера РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, который прибыл в Россию с официальным визитом. Глава ЦАР пробудет в России с 15 по 17 января.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 15 января, что встреча Путина с лидером ЦАР будет посвящена обеспечению безопасности.