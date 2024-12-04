Путин заявил о близости Африки и России по духу

«Африка географически достаточно удаленный континент, но близкий нам континент по духу, потому что в Африке <…> очень мужественные, свободолюбивые страны, которые дорожат своим суверенитетом и, опираясь на него, принимают, и мы уверены, будут принимать решения в интересах своих народов и своих стран. В этом смысле Африка является надежным партнером», – сказал президент.