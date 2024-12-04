Путин заявил о близости Африки и России по духу
Африка близка России по духу, страны континента очень мужественные и свободолюбивые, дорожащие своим суверенитетом, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«Африка географически достаточно удаленный континент, но близкий нам континент по духу, потому что в Африке <…> очень мужественные, свободолюбивые страны, которые дорожат своим суверенитетом и, опираясь на него, принимают, и мы уверены, будут принимать решения в интересах своих народов и своих стран. В этом смысле Африка является надежным партнером», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, «а все, что есть, только нас объединяет». По словам российского лидера, африканский континент имеет «очень хорошие» перспективы развития по оценкам мирового экспертного сообщества, в том числе западного. Глава государства также отметил рост объема товарооборота между Россией и странами Африки.
4 декабря Путин выступил на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», который проходит в Москве с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.