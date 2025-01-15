Песков: встреча Путина с лидером ЦАР будет посвящена обеспечению безопасности

Переговоры Путина с Туадерой, который прибыл в Россию с официальным визитом, пройдут в Москве 16 января. Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Это будут первые международные переговоры Путина в 2025 г.