Песков: встреча Путина с лидером ЦАР будет посвящена обеспечению безопасности
Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой будет посвящена развитию отношений во всех возможных областях, включая обеспечение безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество. У нас много наработок и много перспективных планов, все они будут на повестке дня переговоров господина Туадера с президентом Путиным», – указал представитель Кремля.
Переговоры Путина с Туадерой, который прибыл в Россию с официальным визитом, пройдут в Москве 16 января. Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Это будут первые международные переговоры Путина в 2025 г.
Президент ЦАР пробудет в России с 15 по 17 января. Визит совершается для укрепления отношений двух стран и развития сотрудничества в различных сферах, сообщало посольство РФ.