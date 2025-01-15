Путин проведет переговоры с президентом ЦАР 16 января в Москве
В Москве 16 января состоятся переговоры главы РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой, который прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», – говорится в сообщении.
Президент ЦАР пробудет в России с 15 по 17 января. Визит совершается для укрепления отношений двух стран и развития сотрудничества в различных сферах, сообщало посольство РФ.
4 декабря в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Путин заявлял, что Африка близка РФ по духу. По его словам, страны континента очень мужественные и свободолюбивые, дорожащие своим суверенитетом. Путин также подчеркнул, что континент имеет «очень хорошие» перспективы развития по оценкам мирового экспертного сообщества, в том числе западного.