Путин проведет переговоры с президентом ЦАР 16 января в Москве

4 декабря в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Путин заявлял, что Африка близка РФ по духу. По его словам, страны континента очень мужественные и свободолюбивые, дорожащие своим суверенитетом. Путин также подчеркнул, что континент имеет «очень хорошие» перспективы развития по оценкам мирового экспертного сообщества, в том числе западного.