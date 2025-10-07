Системы ПВО ликвидировали 30 украинских БПЛА над регионами России

В ночь на 7 октября было сбито 184 беспилотника. Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская область пострадали от атак 62, 31, 18 и трех БПЛА соответственно. В одном из домов Белгородской области из-за сбитого дрона были выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе дома осколками повредило 20 припаркованных автомобилей.