Системы ПВО ликвидировали 30 украинских БПЛА над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 беспилотников ВСУ в период с 20:00 до 23:00 мск над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число дронов – 16 единиц – российские военные уничтожили над территорией Белгородской области. Еще 11 украинских беспилотников они нейтрализовали в небе над Курской областью, два – над Ростовской. Атаку одного БПЛА средства ПВО отразили в Воронежской области.
В ночь на 7 октября было сбито 184 беспилотника. Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская область пострадали от атак 62, 31, 18 и трех БПЛА соответственно. В одном из домов Белгородской области из-за сбитого дрона были выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе дома осколками повредило 20 припаркованных автомобилей.