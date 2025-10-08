Газета
Пушков: поставка ракет Tomahawk на Украину может привести к ракетной войне

Ведомости

Предложения передать Киеву ракеты Tomahawk можно расценить как путь к неограниченной ракетной антироссийской войне, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что рассуждать необходимо о критически важных вопросах, связанных с этим оружием, а не только о том, «давать или не давать».

«Пока решение предоставить Украине Томагавки выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход», – подчеркнул сенатор.

Пушков поинтересовался, каким образом Украина должна запускать Tomahawk, т. к. у страны нет необходимых военных кораблей и морских платформ. «С американских или европейских?» – написал сенатор. Он также уточнил, что наводить ракеты на цели и заниматься управлением придется Соединенным Штатам из-за неспособности на это Украины.

Кроме того, Пушков задал вопросы о том, какие цели будут поражать дальнобойные ракеты и какое их количество США готовы продать Европе для Украины?

7 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев  иронично ответил на заявление президента США Дональда Трампа по поводу поставок Украине ракет Tomahawk. «Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…», – написал политик. Речь шла о высказывании Трампа, что перед принятием решения он хотел бы уточнить, что именно Киев будет делать с этими ракетами.

