Пушков: поставка ракет Tomahawk на Украину может привести к ракетной войне

7 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично ответил на заявление президента США Дональда Трампа по поводу поставок Украине ракет Tomahawk. «Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…», – написал политик. Речь шла о высказывании Трампа, что перед принятием решения он хотел бы уточнить, что именно Киев будет делать с этими ракетами.