Захарова пошутила про «теневой флот» в связи с анонсом заявления Макрона
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова упомянула так называемый «теневой флот» РФ, с иронией прокомментировав намерение президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением 8 октября. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.
«Российский "теневой флот" доконал?», – написала она.
О намерении Макрона выступить вечером 8 октября писала Le Figaro.
6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке со своего поста. Макрон ее принял.
7 октября The New York Times писала, что Макрон загнан в угол и может распустить парламент. Издание отмечает, что, скорее всего, это приведет к росту поддержки лидера крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен и ее партии на следующих выборах.