Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

La Repubblica: на Мелони подали иск в МУС за причастность к геноциду

Ведомости

На премьер-министра Италии Джорджу Мелони был подан иск в Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемое участие в геноциде в секторе Газа. Об этом она сообщила изданию La Repubblica.

«На меня, министра Крозетто, министра Таяни и, по-моему, на генерального директора Leonardo Роберто Чинголани поступили жалобы в Международный уголовный суд за причастность к геноциду. Полагаю, что в мире и истории нет ни одного подобного случая», – сказала она.

В середине сентября комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала геноцидом действия еврейского государства в секторе Газа. Отмечалось, что доклад основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 г. по 31 июля 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте