La Repubblica: на Мелони подали иск в МУС за причастность к геноциду
На премьер-министра Италии Джорджу Мелони был подан иск в Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемое участие в геноциде в секторе Газа. Об этом она сообщила изданию La Repubblica.
«На меня, министра Крозетто, министра Таяни и, по-моему, на генерального директора Leonardo Роберто Чинголани поступили жалобы в Международный уголовный суд за причастность к геноциду. Полагаю, что в мире и истории нет ни одного подобного случая», – сказала она.
В середине сентября комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала геноцидом действия еврейского государства в секторе Газа. Отмечалось, что доклад основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 г. по 31 июля 2025 г.