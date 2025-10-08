Foreign Policy: в ЕС ожидают от Каллас большей дипломатичности
Прямота Кайи Каллас не пошла ей на пользу на посту главы евродипломатии. В Евросоюзе ожидают, что она будет более дипломатичной, пишет Foreign Policy со ссылкой на европейских дипломатов.
«Она больше полицейский, чем дипломат. Ее день начинается и заканчивается с Россией», – сказал один из собеседников издания.
Отмечается также, что склонность Каллас «говорить то, что у нее на уме», обострила отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и вызвала раздражение Индии и Китая. Каллас также не смогла добиться консенсуса по вопросу конфликта Израиля и палестинского движения «Хамас».
В конце сентября Каллас заявила в кулуарах Генассамблеи ООН, что Европа не несет единоличной ответственности за поддержку Украины. Она сказала это на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что успехи Киева на фронте возможны благодаря помощи ЕС и НАТО.