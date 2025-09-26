Газета
Главная / Политика /

Каллас: помощь Украине – не только ответственность Европы

Ведомости

Европа не несет единоличной ответственности за поддержку Украины, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в кулуарах Генассамблеи ООН. Ее слова приводит Politico.

Эти слова прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что успехи Киева на фронте возможны благодаря помощи ЕС и НАТО.

Каллас отметила: «Он [Трамп] был тем, кто обещал остановить [конфликт]. Значит, это не может быть на нашей совести».

Она также подчеркнула, что НАТО невозможно рассматривать отдельно от США.

23 сентября после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы и НАТО может вернуть утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». По его словам, при наличии времени, терпения и финансовой поддержки со стороны Европы и альянса восстановление границ на начало конфликта вполне возможно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, связал изменение его риторики с беседой с Зеленским, который представил видение ситуации со стороны Киева. Он добавлял, что глава МИД РФ Сергей Лавров изложит российскую позицию на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

