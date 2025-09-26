Каллас: помощь Украине – не только ответственность Европы

23 сентября после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы и НАТО может вернуть утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». По его словам, при наличии времени, терпения и финансовой поддержки со стороны Европы и альянса восстановление границ на начало конфликта вполне возможно.