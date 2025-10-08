Газета
Главная / Политика /

Россия названа главной угрозой безопасности Молдавии

Ведомости

Россия названа главной угрозой безопасности Молдавии в военной стратегии на 2025-2035 гг., сообщил «Sputnik Молдова».

В документе говорится, что конфликт России и Украины якобы может распространиться на территорию Молдавии. Продолжение спецоперации в Кишиневе назвали агрессией. Кроме того, угрозой названо присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

Молдавия планирует увеличить численность национальной армии на треть и на 1% ВВП – расходы на оборону. Также военная стратегия предусматривает модернизацию вооруженных сил и переход на стандарты НАТО.

30 сентября газета Financial Times писала, что Европейский союз начал техническую работу по присоединению Украины и Молдавии в обход позиции Венгрии. Европейская комиссия предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Она предложила провести работу по «кластерам» – отдельным блокам тем, которые государства должны привести в соответствие с нормами Евросоюза.

