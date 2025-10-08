Россия названа главной угрозой безопасности Молдавии

30 сентября газета Financial Times писала, что Европейский союз начал техническую работу по присоединению Украины и Молдавии в обход позиции Венгрии. Европейская комиссия предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Она предложила провести работу по «кластерам» – отдельным блокам тем, которые государства должны привести в соответствие с нормами Евросоюза.