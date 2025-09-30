FT: ЕС готовится к приему Украины и Молдавии в обход мнения Венгрии

Politico писало в конце августа, что в Брюсселе обсуждается возможность ускорить процесс вступления Молдавии, открыв для нее переговорный кластер до парламентских выборов, чтобы поддержать проевропейские силы. Против такого шага выступают Украина и ее союзники, считая, что подобное решение будет политически мотивированным и может оказаться контрпродуктивным.