FT: ЕС готовится к приему Украины и Молдавии в обход мнения Венгрии
Европейский союз (ЕС) начал техническую работу по присоединению Украины и Молдавии в обход позиции Венгрии, сообщила газета Financial Times (FT).
Европейская комиссия (ЕК) предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Она предложила провести работу по «кластерам» – отдельным блокам тем, которые государства должны привести в соответствие с нормами Евросоюза.
Лидеры ЕС обсудят это вопрос на встрече в Копенгагене 1 октября, а на следующий день к ним присоединятся лидеры других стран, включая саму Украину и Молдавию.
FT цитирует вице-премьера Украина Тараса Качку, по словам которого Киев надеется убедить Будапешт разрешить переговоры. Окончательное решение о вступлении Украины в ЕС по-прежнему требует единогласного принятия. Качка сказал, что надеется убедить Венгрию «скорректировать» свою позицию из «уважения».
Politico писало в конце августа, что в Брюсселе обсуждается возможность ускорить процесс вступления Молдавии, открыв для нее переговорный кластер до парламентских выборов, чтобы поддержать проевропейские силы. Против такого шага выступают Украина и ее союзники, считая, что подобное решение будет политически мотивированным и может оказаться контрпродуктивным.
Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС будет иметь негативные последствия для экономики Венгрии и истощит ресурсы страны. Он добавил, что не станет финансировать присоединение Украины к объединению.