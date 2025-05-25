Орбан: вступление Украины в Евросоюз приведет к истощению ресурсов Венгрии

13 мая Financial Time писала, что ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на антироссийские санкции. Это началось после обещаний Брюсселя продолжать экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и прямые переговоры с Украиной. Орбан неоднократно приостанавливал санкции Евросоюза. Венгерский премьер также грозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля.