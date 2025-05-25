Орбан: вступление Украины в Евросоюз приведет к истощению ресурсов Венгрии
Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) будет иметь негативные последствия для экономики Венгрии и истощит ресурсы страны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в cоцсети Х.
«Если позволить Украине вступить в союз, это откроет шлюзы для истощения наших ресурсов», – подчеркнул он.
Орбан добавил, что Венгрия не станет финансировать присоединение Украины к объединению.
22 мая стало известно, что Совет Евросоюза собирается обсудить возможное лишение Венгрии права голоса во время саммита, который состоится 27 мая. В повестку дня включено рассмотрение применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС. Норма позволяет ограничить или лишить государство-член права голоса в случае серьезного риска нарушения основополагающих ценностей Евросоюза, таких как демократия, верховенство права и защита прав человека.
13 мая Financial Time писала, что ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на антироссийские санкции. Это началось после обещаний Брюсселя продолжать экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и прямые переговоры с Украиной. Орбан неоднократно приостанавливал санкции Евросоюза. Венгерский премьер также грозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля.