«Хамас» и Израиль обменялись списками пленных для их возвращения
Палестинская группировка «Хамас» и Израиль обменялись списками пленных для их передачи, сообщил представитель движения Тахер ан-Нуну. Его цитируют «РИА Новости».
Ан-Нуну рассказал, что обмен пленными происходит в соответствии с согласованными механизмами.
7 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что, по его мнению, все идет «очень хорошо» и «Хамас» соглашается с очень важными пунктами. Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение по Газе будет достигнуто.
29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
Канцелярия Нетаньяху объявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» согласился на освобождение пленных. По условиям соглашения, группировка должна вернуть всех живых и погибших заложников. В то же время сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела ранее чем за 72 часа, которые предусмотрены планом.