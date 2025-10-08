«Хамас» и Израиль обменялись списками пленных для их возвращения

Канцелярия Нетаньяху объявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» согласился на освобождение пленных. По условиям соглашения, группировка должна вернуть всех живых и погибших заложников. В то же время сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела ранее чем за 72 часа, которые предусмотрены планом.