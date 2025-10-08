Рябков назвал неприемлемым сохранение обязательств РФ по соглашению о плутонии
Сохранение обязательств России по соглашению с США об утилизации плутония в нынешних условиях стало неприемлемым. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«В данной ситуации просто естественным образом напрашивается завершение процесса прекращения сотрудничества с американцами в рамках соглашения даже с формальной точки зрения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Соглашение между Россией и США было подписано в 2000 г. и ратифицировано в 2011 г. Согласно его условиям, обе стороны обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, который был признан излишним для военных и оборонных программ.
31 июля правительство России направило в Государственную думу законопроект о денонсации данного соглашения. Теперь кабмин предлагает выйти из этого договора, а также денонсировать все сопутствующие протоколы, связанные с соглашением.