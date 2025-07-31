Кабмин внес на денонсацию в Думу соглашение с США об утилизации плутония

27 июня Россия уже денонсировала соглашение со Швецией об обмене данными о ядерных установках. Этот документ был подписан еще в 1988 г. между правительствами СССР и Швеции. В мае текущего года посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявлял, что Швеция превращается в «плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО».