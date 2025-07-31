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Кабмин внес на денонсацию в Думу соглашение с США об утилизации плутония

Ведомости

Правительство России направило в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Соглашение между Россией и США было подписано в 2000 г. и ратифицировано в 2011 г. Согласно его условиям, обе стороны обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, который был признан излишним для военных и оборонных программ.

Теперь кабмин предлагает выйти из этого договора, а также денонсировать все сопутствующие протоколы, связанные с соглашением.

27 июня Россия уже денонсировала соглашение со Швецией об обмене данными о ядерных установках. Этот документ был подписан еще в 1988 г. между правительствами СССР и Швеции. В мае текущего года посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявлял, что Швеция превращается в «плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО».

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