Россия денонсировала соглашение со Швецией об обмене данными о ядерных установках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, денонсирующее соглашение со Швецией об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках, следует из соответствующего документа.
Министерству иностранных дел России поручается уведомить Швецию о принятом решении.
Соглашение между правительствами СССР и Швеции было подписано в Стокгольме в 1988 г.
28 мая посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. Дипломат считает, что курс на милитаризацию страны и региона, выбранный действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников.