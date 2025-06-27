Россия денонсировала соглашение со Швецией об обмене данными о ядерных установках

28 мая посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. Дипломат считает, что курс на милитаризацию страны и региона, выбранный действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников.