Посол РФ: Швеция превращается в плацдарм для реализации амбиций НАТО
Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. По его словам, РФ будет делать необходимые выводы из участия Швеции в деятельности альянса и реагировать адекватно для обеспечения своей безопасности.
Дипломат считает, что курс на милитаризацию страны и региона, выбранный действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников.
«Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», – отметил Беляев в интервью «РИА Новости».
27 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о запуске крупнейшего плана перевооружения страны со времен холодной войны. Согласно представленным планам, оборонные расходы будут увеличены до 3,5% ВВП к 2030 г. Начиная с 2025 г., Швеция намерена закупить вооружений на сумму $2,5 млрд, которые будут поставлены в период 2026–2028 г. В список закупок входят средства противовоздушной обороны, беспилотники, реактивная артиллерия, средства индивидуальной защиты и боеприпасы.
Кроме того, в 2025 г. Швеция выделит дополнительные $9,5 млрд на усиление мер противодействия «гибридным угрозам». Правительство также планирует увеличить военную помощь Украине с $2,5 млрд до более чем $4 млрд в этом году.