Посол РФ: Швеция превращается в плацдарм для реализации амбиций НАТО

27 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о запуске крупнейшего плана перевооружения страны со времен холодной войны. Согласно представленным планам, оборонные расходы будут увеличены до 3,5% ВВП к 2030 г. Начиная с 2025 г., Швеция намерена закупить вооружений на сумму $2,5 млрд, которые будут поставлены в период 2026–2028 г. В список закупок входят средства противовоздушной обороны, беспилотники, реактивная артиллерия, средства индивидуальной защиты и боеприпасы.