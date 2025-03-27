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Швеция анонсировала крупнейший план перевооружения со времен холодной войны

Ведомости

Швеция готовит амбициозный план по перевооружению, который стал бы крупнейшим со времен холодной войны, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон на своей странице в X.

Он отметил, что расходы Швеции на оборону уже превышают 2% от ВВП, что соответствует требованиям НАТО, но этого недостаточно. «Наша цель – на саммите НАТО в Гааге добиться повышения этого показателя, и мы активно работаем в этом направлении», – подчеркнул Кристерссон.

В соответствии с представленным планом Швеция намерена увеличить оборонные расходы до 3,5% от ВВП к 2030 г. Кроме того, начиная с 2025 г. страна планирует закупку вооружений на сумму $2,5 млрл с поставками в 2026–2028 гг. Среди планируемых закупок – средства ПВО, беспилотники, реактивная артиллерия, средства индивидуальной защиты и боеприпасы.

Швеция также выделит дополнительные $9,5 млрд в 2025 г. на усиление мер противодействия «гибридным угрозам». Кроме того, правительство страны намерено увеличить военную помощь Украине с $2,5 млрд до более $4 млрд в этом году.

27 марта еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил, что Евросоюзу следует перейти к практической реализации оборонной стратегии. По его словам, «конкретные действия могут послужить сдерживающим фактором для России». 19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. Представительница ЕК Паула Пиньо говорила 21 марта, что план могут переименовать в «Готовность 2030» (Readiness 2030).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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