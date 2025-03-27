Швеция анонсировала крупнейший план перевооружения со времен холодной войны

Он отметил, что расходы Швеции на оборону уже превышают 2% от ВВП, что соответствует требованиям НАТО, но этого недостаточно. «Наша цель – на саммите НАТО в Гааге добиться повышения этого показателя, и мы активно работаем в этом направлении», – подчеркнул Кристерссон.