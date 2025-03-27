В ЕК призвали перейти к реализации оборонной стратегии ЕС

«Это очень важный документ, еще более важна его реализация. Мы получили предложения по ней от всех стран, от военной индустрии, частного сектора. Мы должны понимать, что после публикации этой стратегии только ее чтение или само ее наличие не является сдерживанием [для России]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).