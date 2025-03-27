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В ЕК призвали перейти к реализации оборонной стратегии ЕС

Ведомости

Евросоюзу следует перейти к практической реализации оборонной стратегии, считает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

«Это очень важный документ, еще более важна его реализация. Мы получили предложения по ней от всех стран, от военной индустрии, частного сектора. Мы должны понимать, что после публикации этой стратегии только ее чтение или само ее наличие не является сдерживанием [для России]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

По его словам, «конкретные действия могут послужить сдерживающим фактором для России».

19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. Представительница ЕК Паула Пиньо говорила 21 марта, что план могут переименуют в «Готовность 2030» (Readiness 2030).

«Ведомости» 19 февраля писали, что акции оборонных компаний ЕС растут с 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Рост ускорился после американо-российских контактов в Эр-Рияде и обещаний европейских политиков укрепить оборону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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