В ЕК призвали перейти к реализации оборонной стратегии ЕС
Евросоюзу следует перейти к практической реализации оборонной стратегии, считает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
«Это очень важный документ, еще более важна его реализация. Мы получили предложения по ней от всех стран, от военной индустрии, частного сектора. Мы должны понимать, что после публикации этой стратегии только ее чтение или само ее наличие не является сдерживанием [для России]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, «конкретные действия могут послужить сдерживающим фактором для России».
19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. Представительница ЕК Паула Пиньо говорила 21 марта, что план могут переименуют в «Готовность 2030» (Readiness 2030).
«Ведомости» 19 февраля писали, что акции оборонных компаний ЕС растут с 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Рост ускорился после американо-российских контактов в Эр-Рияде и обещаний европейских политиков укрепить оборону.