Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Акции военной промышленности Европы дорожают в ожидании госконтрактов

Европейцам придется выбирать между оружием и социальными расходами
Илья Лакстыгал
Нурлан Гасымов
Европейским правительствам придется нарастить госдолг или сократить социальные расходы, чтобы оплатить новое оружие
Европейским правительствам придется нарастить госдолг или сократить социальные расходы, чтобы оплатить новое оружие / SWEN PFORTNER / dpa Picture-Alliance via AFP

Акции оборонных компаний ЕС растут с 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Рост ускорился 17 февраля после американо-российских контактов в Эр-Рияде и обещаний европейских политиков укрепить оборону. Наибольший рост показал немецкий оборонно-промышленный комплекс (ОПК). По данным торгов, бумаги Rheinmetall (бронетехника и боеприпасы) выросли с 728 евро за акцию 12 февраля до 1025 евро на закрытие 18 февраля. Акции концерна Renk (двигатели, трансмиссии) подорожали с 22 до 31,4 евро. Бумаги производителя авионики, оптоэлектроники и других систем Hensoldt – с 36 до 46,3 евро, Thyssenkrupp (сталь) – с 4,45 до 5,8 евро. Акции французской Dassault Aviation (истребители Mirage и Rafale) выросли с 212 до 238 евро, а Thales Group (авионика, морские вооружения, радары) – со 160 до 178 евро.

Масла в огонь 18 февраля подлило интервью Financial Times Армина Паппергера – CEO Rheinmetall. Он заявил, что без готовности вкладываться в оборону Европа оказалась «на обочине» процесса завершения конфликта на Украине, а на переговорах США и России – «за детским столом». «Если родители едят ужин, дети сидят отдельно. Если ты не инвестируешь, если ты не сильный, ты ребенок. Европейцы – как дети», – сказал Паппергер.

Британский премьер Кир Стармер 17 февраля в Париже призвал нарастить военные расходы Европы, 18 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в очередной раз сообщила о таких планах. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на конференции в Мюнхене назвал это первостепенной задачей правительства после выборов в бундестаг 23 февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, с которым Писториус вступил в жесткие дебаты, встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, заявив о необходимости роста военных расходов ЕС с «более справедливым» распределением в союзе с США.

Оборонные ассигнования ЕС в 2021–2024 гг. уже выросли на 30% до 1,9% ВВП – на 326 млрд евро. Целью в НАТО с 2014 г. являются 2% ВВП, на них вышли к 2024 г. 23 страны из 32. Financial Times в декабре сообщала, что НАТО в 2025 г. может поставить цель в 3%. ФРГ тратила на оборону в 2024 г. 2,12%, Франция – 2,06%, Италия – 1,49%, Польша – 4,12%, Великобритания – 2,33% (не входит в ЕС). Но Трамп в январе поднял вопрос о росте трат союзников на оборону до 5% ВВП, 12 февраля то же самое заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отметив, что это «взнос в будущее».

Европейским правительствам придется нарастить госдолг или сократить социальные расходы, чтобы оплатить новое оружие

В Европе будут наращивать военные расходы и производство: задачу создать единый рынок оружия ставит ЕК, говорит директор Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов замечает, что принципиальное решение принято независимо от Трампа. По словам Тебина, в ЕС развитая военная промышленность, но он ограничен внутренним рынком, зависимостью от военно-технического сотрудничества, конкуренцией со стороны США, Южной Кореи. «Проблема – в консолидации ОПК и оборонных программ», – говорит Тебин. «Количество производителей должно сократиться, программы следует унифицировать, создав общий танк, истребитель и т. д.», – объясняет эксперт.

Писториус в Мюнхене говорил о развитии общих оборонных программ. Тебин признает, что их уже «масса»: Европейский фонд мира (2021 г., EPF), закон об укреплении европейского ВПК совместными закупками (2023 г., EDIRPA), закон о поддержке производства боеприпасов (2023 г., ASAP), первая стратегия развития ОПК (2024 г., EDIS), программа развития оборонной промышленности (2024 г., EDIP). «Вопрос в ресурсах. Их финансовое наполнение ограниченно», – говорит эксперт.

Писториус в Мюнхене также допустил пересмотр маастрихтских принципов, ограничивающих госдолг стран ЕС в 60% ВВП, для «большей пластичности» военных трат. По мнению Тебина, маастрихтские ограничения – проблема для оборонных расходов: чтобы повысить их, надо или увеличивать долг, или повышать налоги, или снижать соцрасходы и инвестиции в инфраструктуру.

Белов считает, что страны ЕС будут оплачивать закупки оружия за счет повышения налогов и наращивания долга. При этом оборонная промышленность Европы справится с ростом заказов – «в автопроме ФРГ сокращения, а Rheinmetall наращивает рабочие места в связи с ростом заказов. Но европейцы ради поддержания мощностей ОПК рискуют стать его заложниками», заключил эксперт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных