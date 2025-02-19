Акции военной промышленности Европы дорожают в ожидании госконтрактов

Акции военной промышленности Европы дорожают в ожидании госконтрактовЕвропейцам придется выбирать между оружием и социальными расходами
Акции оборонных компаний ЕС растут с 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Рост ускорился 17 февраля после американо-российских контактов в Эр-Рияде и обещаний европейских политиков укрепить оборону. Наибольший рост показал немецкий оборонно-промышленный комплекс (ОПК). По данным торгов, бумаги Rheinmetall (бронетехника и боеприпасы) выросли с 728 евро за акцию 12 февраля до 1025 евро на закрытие 18 февраля. Акции концерна Renk (двигатели, трансмиссии) подорожали с 22 до 31,4 евро. Бумаги производителя авионики, оптоэлектроники и других систем Hensoldt – с 36 до 46,3 евро, Thyssenkrupp (сталь) – с 4,45 до 5,8 евро. Акции французской Dassault Aviation (истребители Mirage и Rafale) выросли с 212 до 238 евро, а Thales Group (авионика, морские вооружения, радары) – со 160 до 178 евро.
Масла в огонь 18 февраля подлило интервью Financial Times Армина Паппергера – CEO Rheinmetall. Он заявил, что без готовности вкладываться в оборону Европа оказалась «на обочине» процесса завершения конфликта на Украине, а на переговорах США и России – «за детским столом». «Если родители едят ужин, дети сидят отдельно. Если ты не инвестируешь, если ты не сильный, ты ребенок. Европейцы – как дети», – сказал Паппергер.
Британский премьер Кир Стармер 17 февраля в Париже призвал нарастить военные расходы Европы, 18 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в очередной раз сообщила о таких планах. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на конференции в Мюнхене назвал это первостепенной задачей правительства после выборов в бундестаг 23 февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, с которым Писториус вступил в жесткие дебаты, встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, заявив о необходимости роста военных расходов ЕС с «более справедливым» распределением в союзе с США.
Оборонные ассигнования ЕС в 2021–2024 гг. уже выросли на 30% до 1,9% ВВП – на 326 млрд евро. Целью в НАТО с 2014 г. являются 2% ВВП, на них вышли к 2024 г. 23 страны из 32. Financial Times в декабре сообщала, что НАТО в 2025 г. может поставить цель в 3%. ФРГ тратила на оборону в 2024 г. 2,12%, Франция – 2,06%, Италия – 1,49%, Польша – 4,12%, Великобритания – 2,33% (не входит в ЕС). Но Трамп в январе поднял вопрос о росте трат союзников на оборону до 5% ВВП, 12 февраля то же самое заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отметив, что это «взнос в будущее».
В Европе будут наращивать военные расходы и производство: задачу создать единый рынок оружия ставит ЕК, говорит директор Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов замечает, что принципиальное решение принято независимо от Трампа. По словам Тебина, в ЕС развитая военная промышленность, но он ограничен внутренним рынком, зависимостью от военно-технического сотрудничества, конкуренцией со стороны США, Южной Кореи. «Проблема – в консолидации ОПК и оборонных программ», – говорит Тебин. «Количество производителей должно сократиться, программы следует унифицировать, создав общий танк, истребитель и т. д.», – объясняет эксперт.
Писториус в Мюнхене говорил о развитии общих оборонных программ. Тебин признает, что их уже «масса»: Европейский фонд мира (2021 г., EPF), закон об укреплении европейского ВПК совместными закупками (2023 г., EDIRPA), закон о поддержке производства боеприпасов (2023 г., ASAP), первая стратегия развития ОПК (2024 г., EDIS), программа развития оборонной промышленности (2024 г., EDIP). «Вопрос в ресурсах. Их финансовое наполнение ограниченно», – говорит эксперт.
Писториус в Мюнхене также допустил пересмотр маастрихтских принципов, ограничивающих госдолг стран ЕС в 60% ВВП, для «большей пластичности» военных трат. По мнению Тебина, маастрихтские ограничения – проблема для оборонных расходов: чтобы повысить их, надо или увеличивать долг, или повышать налоги, или снижать соцрасходы и инвестиции в инфраструктуру.
Белов считает, что страны ЕС будут оплачивать закупки оружия за счет повышения налогов и наращивания долга. При этом оборонная промышленность Европы справится с ростом заказов – «в автопроме ФРГ сокращения, а Rheinmetall наращивает рабочие места в связи с ростом заказов. Но европейцы ради поддержания мощностей ОПК рискуют стать его заложниками», заключил эксперт.