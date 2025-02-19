Акции военной промышленности Европы дорожают в ожидании госконтрактов

Оборонные ассигнования ЕС в 2021–2024 гг. уже выросли на 30% до 1,9% ВВП – на 326 млрд евро. Целью в НАТО с 2014 г. являются 2% ВВП, на них вышли к 2024 г. 23 страны из 32. Financial Times в декабре сообщала, что НАТО в 2025 г. может поставить цель в 3%. ФРГ тратила на оборону в 2024 г. 2,12%, Франция – 2,06%, Италия – 1,49%, Польша – 4,12%, Великобритания – 2,33% (не входит в ЕС). Но Трамп в январе поднял вопрос о росте трат союзников на оборону до 5% ВВП, 12 февраля то же самое заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отметив, что это «взнос в будущее».