Володин: никто не сможет использовать Россию

Никто не сможет использовать Россию благодаря сильным и эффективным действующим органам власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках обсуждений денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

«Мы суверенное государство. А те, кто хотят использовать Россию, должны понять, этого не будет. У нас сильный президент, ответственный парламент, эффективное правительство», – сказал депутат.

По мнению Володина, российско-американское соглашение нужно было давно расторгнуть и сейчас такое решение принято в интересах государства. Председатель Госдумы поблагодарил МИД РФ за работу в этом направлении. Он также подчеркнул, что в рамках указанного соглашения о плутонии Россия выполняла свои обязательства, но не получила такого же ответа от США.

Депутаты Госдумы денонсировали межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей. 8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в текущей ситуации сохранение обязательств России в этом соглашении неприемлемо. Документ между странами был подписан в 2000 г. и ратифицирован в 2011 г.

