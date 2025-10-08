Володин: никто не сможет использовать Россию

По мнению Володина, российско-американское соглашение нужно было давно расторгнуть и сейчас такое решение принято в интересах государства. Председатель Госдумы поблагодарил МИД РФ за работу в этом направлении. Он также подчеркнул, что в рамках указанного соглашения о плутонии Россия выполняла свои обязательства, но не получила такого же ответа от США.