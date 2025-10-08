Зеленский раскритиковал депутатов своей фракции и отказался от встреч с ними

23 сентября Politico сообщило, что среди членов партии «Слуга народа» усиливается недовольство методами руководства Зеленского. По данным издания, в команде президента обеспокоены его стремлением к монополизации власти и пренебрежением к парламенту. Уже тогда авторы материала писали, что напряженность возникла во время встречи главы государства с депутатами 16 сентября.