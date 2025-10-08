Зеленский раскритиковал депутатов своей фракции и отказался от встреч с ними
Президент Украины Владимир Зеленский назвал депутатов своей фракции «Слуга народа» «деструктивными дебилами» и отказался от новых встреч после первого такого общения за полтора года, заявил в Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться? – прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со "слугами". Именно поэтому он отменил встречу со своими депутатами. Потому что зачем встречаться с "деструктивными дебилами"?» – написал Гончаренко.
По его словам, после этого депутаты были разочарованы и сейчас не могут понять, почему произошла такая ситуация.
23 сентября Politico сообщило, что среди членов партии «Слуга народа» усиливается недовольство методами руководства Зеленского. По данным издания, в команде президента обеспокоены его стремлением к монополизации власти и пренебрежением к парламенту. Уже тогда авторы материала писали, что напряженность возникла во время встречи главы государства с депутатами 16 сентября.