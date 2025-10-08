В Узбекистане сократят более 2000 чиновников после внедрения ИИ
В Узбекистане за счет внедрения цифровизации и развития искусственного интеллекта (ИИ) к 1 ноября сократят 2141 чиновника. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, он опубликован в базе национального законодательства.
В документе говорится, что указ «оптимизирует количество управленческих штатных единиц республиканских органов исполнительной власти за счет цифровизации возложенных на них задач и функций».
Налоговый комитет республики должен сократить 498 штатных единиц, министерство водного хозяйства — 224, министерство сельского хозяйства — 200. В министерстве юстиции сокращению подлежат 197 чиновников, в министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата – 176, а в министерство занятости и сокращения бедности – 163.
Указом предусмотрено, что министерство занятости и сокращения бедности совместно с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана будут содействовать в обеспечении трудоустройства сотрудников, попавших под сокращения.
В январе Bloomberg писал, что банки на Уолл-стрит в лице Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs могут пойти на сокращение до 200 000 сотрудников в течение нескольких лет из-за того, что их задачи возьмет на себя ИИ.