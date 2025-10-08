Захарова: власти Молдавии используют русофобию для давления на оппонентов

Дипломат напомнила о том, что 2 октября Центризбирком Молдавии исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы» из списка участников местных выборов, которые пройдут 16 ноября в ряде районов республики. «Эту партию, как вы знаете, возглавляет бывшая глава Гагаузии Ирина Влах. Она выступает за восстановление сотрудничества с Россией. Вот это самая главная ее вина», – отметила Захарова.