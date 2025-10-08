Захарова: власти Молдавии используют русофобию для давления на оппонентов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии прибегают к русофобской риторике для подавления политических оппонентов. Об этом она сказала в ходе брифинга.
«Русофобская риторика цинично используется кишиневским режимом для подавления политических оппонентов, против которых развернут настоящий террор», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, жители Молдавии хотят мира и добрососедства, однако их мнение игнорируется руководством страны.
Дипломат напомнила о том, что 2 октября Центризбирком Молдавии исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы» из списка участников местных выборов, которые пройдут 16 ноября в ряде районов республики. «Эту партию, как вы знаете, возглавляет бывшая глава Гагаузии Ирина Влах. Она выступает за восстановление сотрудничества с Россией. Вот это самая главная ее вина», – отметила Захарова.
По ее словам, в тот же день апелляционная палата Кишинева ограничила деятельность еще двух политических объединений – «Современной демократической партии Молдовы» и «Великой Молдовы».
8 октября «Sputnik Молдова» сообщил, что в новой военной стратегии Молдавии на 2025–2035 гг. Россия названа главной угрозой национальной безопасности. В документе говорится, что конфликт между Москвой и Киевом якобы может распространиться на территорию республики, а продолжение российской спецоперации охарактеризовали как «акт агрессии».