Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕС намерен разместить ударные беспилотники у границ с РФ и Белоруссией

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) настаивает на необходимости развернуть ударные беспилотники рядом с границами России и Белоруссии «на случай начала конфликта». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте по инцидентам с дронами в воздушном пространстве стран ЕС, передает ТАСС.

«В краткосрочной перспективе ЕС должен развить возможности, чтобы лучше засекать <...> беспилотники с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников. В долгосрочной перспективе – возможности по уничтожению и обезвреживанию беспилотников, включая дроны-перехватчики», – сказал Кубилюс.

Кроме того, еврокомиссар заявлял, что российские дроны «Герань-2» якобы могут «из Калининграда или Белоруссии» атаковать Нидерланды, Бельгию, Данию, Швецию, Германию или Францию.

6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у европейских политиков нет никаких оснований, чтобы обвинять Россию в запуске дронов в направлении их стран, однако они склонны активно это делать.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте