ЕС намерен разместить ударные беспилотники у границ с РФ и Белоруссией
Еврокомиссия (ЕК) настаивает на необходимости развернуть ударные беспилотники рядом с границами России и Белоруссии «на случай начала конфликта». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте по инцидентам с дронами в воздушном пространстве стран ЕС, передает ТАСС.
«В краткосрочной перспективе ЕС должен развить возможности, чтобы лучше засекать <...> беспилотники с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников. В долгосрочной перспективе – возможности по уничтожению и обезвреживанию беспилотников, включая дроны-перехватчики», – сказал Кубилюс.
Кроме того, еврокомиссар заявлял, что российские дроны «Герань-2» якобы могут «из Калининграда или Белоруссии» атаковать Нидерланды, Бельгию, Данию, Швецию, Германию или Францию.
6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у европейских политиков нет никаких оснований, чтобы обвинять Россию в запуске дронов в направлении их стран, однако они склонны активно это делать.