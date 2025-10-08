ЕС намерен разместить ударные беспилотники у границ с РФ и Белоруссией

Еврокомиссия (ЕК) настаивает на необходимости развернуть ударные беспилотники рядом с границами России и Белоруссии «на случай начала конфликта». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте по инцидентам с дронами в воздушном пространстве стран ЕС, передает ТАСС.