Пашинян объявил о создании четвертой республики в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вместе с командой занимается созданием четвертой республики, которая основана на мире.
«Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем четвертую республику, основанную на мире», – отметил он на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что в третьей республике результаты всех выборов были сомнительными. В четвертой республике же они не будут сфальсифицированы, по его мнению.
18 сентября первый президент Армении Левон Тер-Петросян обвинил Пашиняна в том, что он разрушает государство и создает тяжелое наследие для будущих властей республики. По мнению экс-главы государства, постоянные нервные срывы и оскорбления премьера Армении в адрес оппозиции демонстрируют только осознание масштабов последствий собственной политики.