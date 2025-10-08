Газета
Пашинян объявил о создании четвертой республики в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вместе с командой занимается созданием четвертой республики, которая основана на мире.

«Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем четвертую республику, основанную на мире», – отметил он на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в третьей республике результаты всех выборов были сомнительными. В четвертой республике же они не будут сфальсифицированы, по его мнению.

18 сентября первый президент Армении Левон Тер-Петросян обвинил Пашиняна в том, что он разрушает государство и создает тяжелое наследие для будущих властей республики. По мнению экс-главы государства, постоянные нервные срывы и оскорбления премьера Армении в адрес оппозиции демонстрируют только осознание масштабов последствий собственной политики. 

