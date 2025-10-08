Газета
Бабиш заявил, что Украина больше не получит от Чехии ни кроны

Ведомости

Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны, заявил кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш после первого заседания парламентской фракции ANO.

«У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Бабиша, Чехия выделяет 60 млрд крон (около $2,8 млрд) Европе, которая помогает Украине.

Чехия может отстраниться от Киева после выборов в парламент

Политика / Международные новости

5 октября на парламентских выборах в Чехии после подсчета 100% бюллетеней победило правопопулистское движение «Акция недовольных граждан» (ANO) Бабиша. С результатом в 34,5% они получили 80 из 200 мест в нижней палате чешского парламента.

Бабиша неоднократно упрекали в «пророссийскости», хотя сам он не давал поводов говорить о его близких отношениях с Москвой. «Мы никогда не потащим Чехию на восток. Я абсолютно исключаю это», – заявил Бабиш на одном из предвыборных митингов. Там он добавил, что не намерен вести никаких дел с президентом РФ Владимиром Путиным.

