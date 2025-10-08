Бабиш заявил, что Украина больше не получит от Чехии ни кроны

Бабиша неоднократно упрекали в «пророссийскости», хотя сам он не давал поводов говорить о его близких отношениях с Москвой. «Мы никогда не потащим Чехию на восток. Я абсолютно исключаю это», – заявил Бабиш на одном из предвыборных митингов. Там он добавил, что не намерен вести никаких дел с президентом РФ Владимиром Путиным.