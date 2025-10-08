Белоусов проверил объекты Минобороны в Таджикистане
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил объекты оборонного ведомства в Таджикистане в рамках рабочего визита. Об этом сообщили в Минобороны.
Он посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел. Белоусов проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники.
Министру обороны доложили, что военнослужащие базы дорабатывают технику, в частности устанавливают противодронную защиту. Ему представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие различную доставку и дистанционное минирование местности.
В конце встречи Белоусов провел совещание, в ходе которого обсудил текущее положение дел, организацию и проведение занятий по боевой подготовке и участие подразделений базы в международных учениях в Таджикистане.
Белоусов вошел в российскую делегацию на встрече 9 октября в Душанбе вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, министром финансов Антоном Силуановым, министром промышленности Антоном Алихановым и прочими руководителями ведомств, а также представителями администрации президента.