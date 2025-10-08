Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусов проверил объекты Минобороны в Таджикистане

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил объекты оборонного ведомства в Таджикистане в рамках рабочего визита. Об этом сообщили в Минобороны.

Он посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел. Белоусов проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники.

Министру обороны доложили, что военнослужащие базы дорабатывают технику, в частности устанавливают противодронную защиту. Ему представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие различную доставку и дистанционное минирование местности.

В конце встречи Белоусов провел совещание, в ходе которого обсудил текущее положение дел, организацию и проведение занятий по боевой подготовке и участие подразделений базы в международных учениях в Таджикистане.

Белоусов вошел в российскую делегацию на встрече 9 октября в Душанбе вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, министром финансов Антоном Силуановым, министром промышленности Антоном Алихановым и прочими руководителями ведомств, а также представителями администрации президента.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь