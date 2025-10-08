Bild: бундесвер готовится к крупнейшим закупкам вооружений на 7 млрд евро

Кроме того, Писториус предложил приобрести 48 бронемашин скорой помощи типа Boxer, легкие боевые и поддерживающие машины для воздушно-десантных войск, а также новое оборудование для минных тральщиков и спецподразделений ВМС на сумму около 400 млн евро.