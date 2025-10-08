Bild: бундесвер готовится к крупнейшим закупкам вооружений на 7 млрд евро
Министр обороны Германии Борис Писториус представил парламенту план масштабного перевооружения бундесвера. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, комитет бундестага по бюджету рассматривает 14 крупных проектов на общую сумму около 7 млрд евро. Все закупки стоимостью более 25 млн евро должны получить парламентское одобрение.
Ключевая часть программы – закупка и модернизация истребителей Eurofighter. На эти цели планируется направить 5,2 млрд евро, еще 800 млн евро – на боеприпасы для них.
Кроме того, Писториус предложил приобрести 48 бронемашин скорой помощи типа Boxer, легкие боевые и поддерживающие машины для воздушно-десантных войск, а также новое оборудование для минных тральщиков и спецподразделений ВМС на сумму около 400 млн евро.
В проект включены также закупки радиостанций, оборудования для мостов, модернизация инфраструктуры и цифровизация учебных центров сухопутных войск. При этом часть инициатив, включая разведывательные бронемашины нового поколения и беспилотники, временно отложена.
Как отмечает Bild, уже 5 ноября парламент рассмотрит следующий пакет закупок – новую систему противовоздушной обороны для защиты от дронов и низколетящих целей.
30 сентября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна «больше не находится в состоянии мира» и должна «сделать гораздо больше для своей собственной безопасности».