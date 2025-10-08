Представитель госдепа Питер Андреоли прилетел с визитом в Москву

Директор офиса по России государственного департамента США Питер Андреоли сейчас прибывает с рабочим визитом в Москву. Он прибыл в РФ с целью проведения регулярных консультаций с американскими дипломатами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство США в Москве.