Представитель госдепа Питер Андреоли прилетел с визитом в Москву
Директор офиса по России государственного департамента США Питер Андреоли сейчас прибывает с рабочим визитом в Москву. Он прибыл в РФ с целью проведения регулярных консультаций с американскими дипломатами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство США в Москве.
Кроме того, Андреоли проведет встречи в российском МИДе. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы функционирования посольств в обеих странах.
Последним представителем американской администрации, который посещал Москву, был спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. 6 августа он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры прошли в закрытом режиме. На встрече присутствовал также помощник президента РФ Юрий Ушаков.