Главная / Политика /

Путин подарил Рахмону картину и редкую монографию об истории таджикского народа

Президент России прибыл в Душанбе с официальным визитом
Ведомости

Президент России Владимир Путин, прибывший в Таджикистан с государственным визитом, подарил президенту республики Эмомали Рахмону картину и уникальное издание научной монографии об истории таджикского народа. Об этом сообщили в Кремле.

Картина, получившая название «Таджикские друзья», написана известным советским и российским художником Максом Бирштейном.

«Российская, советская классика», – отметил Путин, передавая подарок.

Вторым презентом стало богато оформленное издание монографии «Таджики», выпущенное ограниченным тиражом в 25 экземпляров. Президент РФ пояснил, что это экземпляр номер один.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан

Политика / Международные отношения

«Настоящий научный труд, представляющий собой фундаментальное обобщение материалов по истории, антропологии, демографии и этнографии таджикской жизни», – сказал Путин.

По словам российского лидера, в книге есть сведения о расселении таджиков по статистическим источникам, включая последнюю перепись населения России.

Рахмон поблагодарил российского лидера, назвав подарок «самым дорогим и лучшим».

Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября. Его визит продлится до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Основные мероприятия пройдут 9 октября, когда состоятся переговоры Путина и Рахмона сначала в узком, а затем в расширенном составе делегаций. Это уже четвертая их встреча в 2025 г. – предыдущая прошла на полях саммита ШОС в Китае.

