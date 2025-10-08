Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства Германии
Немецкий парламент проголосовал за поправку к закону о гражданстве, отменяющую возможность получения гражданства ФРГ через три года проживания. Теперь претендовать на немецкий паспорт можно только после пяти лет постоянного пребывания в стране.
Как пояснил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС), натурализация должна быть «завершением процесса интеграции, а не его началом».
«Немецкий паспорт должен выдаваться как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции», – заявил он (цитата по ТАСС).
За поправку проголосовали 450 депутатов бундестага, против – 134, еще двое воздержались. Закон вступит в силу после одобрения бундесратом, подписания президентом ФРГ и публикации в Вестнике федерального законодательства.
Ускоренная процедура натурализации действовала с июня 2024 г. при правительстве Олафа Шольца. Ею могли воспользоваться супруги граждан Германии (при браке не менее двух лет), а также лица с особыми достижениями в сфере интеграции – например, с выдающимися успехами в карьере или учебе.
10 июня агентство Bloomberg сообщало, что Германия выдала рекордное количество гражданств – свыше 290 000 в 2024 г., что почти на 50% больше, чем годом ранее. Из них около 83 000 новых граждан были сирийцами, а число россиян, получивших немецкий паспорт, выросло более чем в шесть раз – почти до 13 000 человек.