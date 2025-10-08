Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства Германии

Ведомости

Немецкий парламент проголосовал за поправку к закону о гражданстве, отменяющую возможность получения гражданства ФРГ через три года проживания. Теперь претендовать на немецкий паспорт можно только после пяти лет постоянного пребывания в стране.

Как пояснил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС), натурализация должна быть «завершением процесса интеграции, а не его началом».

«Немецкий паспорт должен выдаваться как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции», – заявил он (цитата по ТАСС).

За поправку проголосовали 450 депутатов бундестага, против – 134, еще двое воздержались. Закон вступит в силу после одобрения бундесратом, подписания президентом ФРГ и публикации в Вестнике федерального законодательства.

Ускоренная процедура натурализации действовала с июня 2024 г. при правительстве Олафа Шольца. Ею могли воспользоваться супруги граждан Германии (при браке не менее двух лет), а также лица с особыми достижениями в сфере интеграции – например, с выдающимися успехами в карьере или учебе.

10 июня агентство Bloomberg сообщало, что Германия выдала рекордное количество гражданств – свыше 290 000 в 2024 г., что почти на 50% больше, чем годом ранее. Из них около 83 000 новых граждан были сирийцами, а число россиян, получивших немецкий паспорт, выросло более чем в шесть раз – почти до 13 000 человек.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь