Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства Германии

10 июня агентство Bloomberg сообщало, что Германия выдала рекордное количество гражданств – свыше 290 000 в 2024 г., что почти на 50% больше, чем годом ранее. Из них около 83 000 новых граждан были сирийцами, а число россиян, получивших немецкий паспорт, выросло более чем в шесть раз – почти до 13 000 человек.