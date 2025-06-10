Германия выдала рекордное количество гражданств

В 2024 г. гражданство получили более 290 000 человек по сравнению с показателем в около 210 000 человек годом ранее. При этом примерно 83 000 из них были сирийцами. Число россиян, получивших немецкий паспорт, выросло более чем в шесть раз и достигло почти 13 000 человек.