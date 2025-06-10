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Германия выдала рекордное количество гражданств

Ведомости

Число людей, получивших немецкое гражданство, подскочило почти на 50%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные.

В 2024 г. гражданство получили более 290 000 человек по сравнению с показателем в около 210 000 человек годом ранее. При этом примерно 83 000 из них были сирийцами. Число россиян, получивших немецкий паспорт, выросло более чем в шесть раз и достигло почти 13 000 человек.

Bloomberg связывает такой скачок с тем, что предыдущее руководство Германии во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем олабило закон о гражданстве в стране, чтобы привлечь больше квалифицированных работников и решить проблему постоянной нехватки рабочей силы.

Согласно введенному Шольцем законодательству, подать заявление на получение гражданства можно после пяти лет проживания в стране. Этот срок может быть сокращен до трех лет для супругов граждан Германии и в случае наличия значительных успехов в интеграции, таких как достижения в карьерной или образовательной сферах.

По данным статистического управления Германии, на сокращенную процедуру пришлось 7% натурализаций в прошлом году, пишет агентство.

Нынешняя правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца, в свою очередь, уже предприняла шаги по отмене ускоренного пути к получению гражданства. 9 апреля в ходе пресс-конференции Мерц говорил, что в Германии могут увеличить срок проживания в стране для получения гражданства с трех лет до пяти.

В конце января Мерц вынес на голосование в бундестаг предложения об ужесточении миграционного законодательства. Ядром стал план из пяти пунктов, предусматривающих введение постоянного пограничного контроля, отклонение всех без исключения попыток незаконного въезда в страну, отказ в нахождении на свободе лицам, которые обязаны покинуть Германию, усиление поддержки федеральных земель для депортации мигрантов и ужесточение права проживания для преступников. Но предложенный Мерцем законопроект не был поддержан парламентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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