Германия выдала рекордное количество гражданств
Число людей, получивших немецкое гражданство, подскочило почти на 50%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные.
В 2024 г. гражданство получили более 290 000 человек по сравнению с показателем в около 210 000 человек годом ранее. При этом примерно 83 000 из них были сирийцами. Число россиян, получивших немецкий паспорт, выросло более чем в шесть раз и достигло почти 13 000 человек.
Bloomberg связывает такой скачок с тем, что предыдущее руководство Германии во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем олабило закон о гражданстве в стране, чтобы привлечь больше квалифицированных работников и решить проблему постоянной нехватки рабочей силы.
Согласно введенному Шольцем законодательству, подать заявление на получение гражданства можно после пяти лет проживания в стране. Этот срок может быть сокращен до трех лет для супругов граждан Германии и в случае наличия значительных успехов в интеграции, таких как достижения в карьерной или образовательной сферах.
По данным статистического управления Германии, на сокращенную процедуру пришлось 7% натурализаций в прошлом году, пишет агентство.
Нынешняя правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца, в свою очередь, уже предприняла шаги по отмене ускоренного пути к получению гражданства. 9 апреля в ходе пресс-конференции Мерц говорил, что в Германии могут увеличить срок проживания в стране для получения гражданства с трех лет до пяти.
В конце января Мерц вынес на голосование в бундестаг предложения об ужесточении миграционного законодательства. Ядром стал план из пяти пунктов, предусматривающих введение постоянного пограничного контроля, отклонение всех без исключения попыток незаконного въезда в страну, отказ в нахождении на свободе лицам, которые обязаны покинуть Германию, усиление поддержки федеральных земель для депортации мигрантов и ужесточение права проживания для преступников. Но предложенный Мерцем законопроект не был поддержан парламентом.