В Германии может быть увеличен срок проживания для получения гражданства

Сейчас для получения немецкого паспорта требуется проживание в стране в течение пяти лет. Срок в три года установлен для супругов граждан Германии, при этом брак должен быть заключен как минимум за два года до подачи заявления. Также срок может быть сокращен в случае наличия значительных успехов в интеграции, таких как достижения в карьерной или образовательной сферах. Эти изменения вступили в силу в прошлом году.