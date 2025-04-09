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В Германии может быть увеличен срок проживания для получения гражданства

Ведомости

В Германии могут увеличить срок проживания в стране для получения гражданства с трех лет до пяти. Такое предложение выдвинул возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции. Его слова передает издание Bild.

Сейчас для получения немецкого паспорта требуется проживание в стране в течение пяти лет. Срок в три года установлен для супругов граждан Германии, при этом брак должен быть заключен как минимум за два года до подачи заявления. Также срок может быть сокращен в случае наличия значительных успехов в интеграции, таких как достижения в карьерной или образовательной сферах. Эти изменения вступили в силу в прошлом году.

23 февраля в Германии состоялись досрочные выборы в парламент, победу на которых одержал находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), набрав 28,6% голосов. После этого увеличилась вероятность того, что 10-м канцлером ФРГ станет его председатель Мерц.

В конце января Мерц вынес на голосование в бундестаг предложения об ужесточении миграционного законодательства. Ядром стал план из пяти пунктов, предусматривающих введение постоянного пограничного контроля, отклонение всех без исключения попыток незаконного въезда в страну, отказ в нахождении на свободе лицам, которые обязаны покинуть Германию, усиление поддержки федеральных земель для депортации мигрантов и ужесточение права проживания для преступников. Но предложенный Мерцем законопроект не был поддержан парламентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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