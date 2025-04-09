В Германии может быть увеличен срок проживания для получения гражданства
В Германии могут увеличить срок проживания в стране для получения гражданства с трех лет до пяти. Такое предложение выдвинул возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции. Его слова передает издание Bild.
Сейчас для получения немецкого паспорта требуется проживание в стране в течение пяти лет. Срок в три года установлен для супругов граждан Германии, при этом брак должен быть заключен как минимум за два года до подачи заявления. Также срок может быть сокращен в случае наличия значительных успехов в интеграции, таких как достижения в карьерной или образовательной сферах. Эти изменения вступили в силу в прошлом году.
23 февраля в Германии состоялись досрочные выборы в парламент, победу на которых одержал находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), набрав 28,6% голосов. После этого увеличилась вероятность того, что 10-м канцлером ФРГ станет его председатель Мерц.
В конце января Мерц вынес на голосование в бундестаг предложения об ужесточении миграционного законодательства. Ядром стал план из пяти пунктов, предусматривающих введение постоянного пограничного контроля, отклонение всех без исключения попыток незаконного въезда в страну, отказ в нахождении на свободе лицам, которые обязаны покинуть Германию, усиление поддержки федеральных земель для депортации мигрантов и ужесточение права проживания для преступников. Но предложенный Мерцем законопроект не был поддержан парламентом.