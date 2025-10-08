Газета
Главная / Политика /

Welt: депутата АдГ исключили из фракции после поездки в Санкт-Петербург

Ведомости

Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Гамбурга исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов, состоявшейся 12 сентября в Мариинском дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на заявление главы фракции Дирка Нокеманна.

Исполнительный комитет АдГ единогласно проголосовал за исключение депутата, посчитав, что участие в мероприятии носило «антидемократический характер». По информации газеты, Риш также будет исключен из партии.

Как уточнили источники Welt в руководстве АдГ, депутат выступил на конференции в России в качестве докладчика без уведомления и согласования с партией. В АдГ отметили, что Риш не проявил понимания последствий своих действий.

3 октября сообщалось, что в День единства Германии, партия «Альтернатива для Германии» выступила с критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца и правительства ХДС, обвинив их в «расколе страны» и «исключении миллионов граждан за инакомыслие». В заявлении партии подчеркивалось, что правящая коалиция «роет окопы и стоят стены вместо того, чтобы объединять страну».

