Welt: депутата АдГ исключили из фракции после поездки в Санкт-Петербург

3 октября сообщалось, что в День единства Германии, партия «Альтернатива для Германии» выступила с критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца и правительства ХДС, обвинив их в «расколе страны» и «исключении миллионов граждан за инакомыслие». В заявлении партии подчеркивалось, что правящая коалиция «роет окопы и стоят стены вместо того, чтобы объединять страну».