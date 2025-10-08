Лавров: сирийские власти заинтересованы в дальнейшем присутствии РФ в республике

По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа. Межведомственная делегация побывала в начале этого года в Дамаске и провела «инвентаризацию» вместе с сирийскими коллегами проектов, которые были запущены при президенте Башаре Асаде и которые могли бы продолжаться в нынешних условиях. Сам Лавров встречался с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. А в начале сентября еще одна межведомственная делегация посетила Дамаск.