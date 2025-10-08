Лавров: сирийские власти заинтересованы в дальнейшем присутствии РФ в республике
Сирийское руководство выступает за сохранение российского присутствия в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».
По его словам, между Москвой и Дамаском сохраняются прочные связи, заложенные еще в советский период. По его словам, за десятилетия Россия внесла значительный вклад в становление сирийской экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности.
«Мы неконъюнктурно дружим с Сирийской Арабской Республикой. Сразу же после событий декабря 2024 г. возобновили наш контакт», – отметил министр.
По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа. Межведомственная делегация побывала в начале этого года в Дамаске и провела «инвентаризацию» вместе с сирийскими коллегами проектов, которые были запущены при президенте Башаре Асаде и которые могли бы продолжаться в нынешних условиях. Сам Лавров встречался с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. А в начале сентября еще одна межведомственная делегация посетила Дамаск.
Глава МИД подчеркнул, что Москва не намерена сохранять военные базы вопреки воле Дамаска. «Президент Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства. Но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось», – отметил Лавров.
Он пояснил, что функции российских военных объектов могут быть трансформированы: «Это уже не присутствие для поддержки законных властей против оппозиции. Мы рассматриваем возможность использования портов и аэропортов как гуманитарного хаба для поставок грузов в Сирию и страны Африки».
Министр также заявил, что единство Сирии – это то, в чем должны быть заинтересованы все страны. По его словам, Сирия категорически требует, чтобы перестали вмешиваться в ее внутренние дела. Лавров отметил, что сейчас значительная часть территории страны остается под контролем иностранных войск, находящихся там без согласия сирийских властей.
Глава МИД РФ добавил, что российская сторона ожидает участия руководителя переходного правительства Сирии Ахмеда аль-Шараа в Первом российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября.