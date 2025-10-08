Минобороны: 27 украинских БПЛА уничтожено над регионами России за три часа
Дежурные силы противовоздушной обороны за три часа – с 20:00 до 23:00 мск – уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 10 аппаратов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Ростовской, по четыре – над Воронежской и Курской, а три – над Белгородской.
В ночь на 8 октября сообщалось, что средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника. Атаки отражались с 23:00 7 октября до 7:00 мск 8 октября.
Наибольшее число сбитых аппаратов – 28 – пришлось на Белгородскую область. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области и шесть – в Ростовской. По две воздушные цели были уничтожены в Брянской и Курской областях, по одному беспилотнику – в Липецком, Тамбовском, Смоленском и Нижегородском регионах.