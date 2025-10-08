Минобороны: 27 украинских БПЛА уничтожено над регионами России за три часа

Наибольшее число сбитых аппаратов – 28 – пришлось на Белгородскую область. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области и шесть – в Ростовской. По две воздушные цели были уничтожены в Брянской и Курской областях, по одному беспилотнику – в Липецком, Тамбовском, Смоленском и Нижегородском регионах.