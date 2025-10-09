Газета
Главная / Политика /

Трамп допустил поездку в сектор Газа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправиться с визитом в сектор Газа. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

На вопрос, рассматривает ли он возможность поездки в Газу, Трамп ответил: «Возможно, да».

«Мы пока точно не решили, — добавил он. — Я поеду в Египет. Именно там сейчас собрались все, и мы это очень ценим».

8 октября Трамп сообщил, что может поехать на Ближний Восток в воскресенье, отметив, что переговоры по Газе проходят успешно.

Трамп может совершить визит на Ближний Восток в конце недели

Политика / Международные новости

Трамп добавил, что он и его команда планируют вылететь в воскресенье или, возможно, поздно вечером в субботу.

7 октября Трамп сообщил, что, по его мнению, все идет «очень хорошо» и «Хамас» соглашается с очень важными пунктами его мирного плана. Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение по Газе будет достигнуто.

29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.

